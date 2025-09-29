বিশ্ব হার্ট দিবসে যশোরে দিনব্যাপী কর্মসূচি , ২৫ জনকে সিপিআর প্রশিক্ষণ প্রদান

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে যশোর মেডিকেল কলেজ (যমেক) ও যশোর হার্ট ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর অংশ হিসেবে যশোরে প্রথমবারের মতো চিকিৎসক-নার্সদের বাইরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ২৫ জনকে সিপিআর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সকাল ৯টায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে র‌্যালি বের হয়ে পরে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে করোনারি কেয়ার ইউনিটে সিপিআর প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল ও যমেকের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও নার্সরা।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যশোর হার্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. এমএ রশীদ। তিনি বলেন, “বাংলাদেশে হৃদরোগীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা দেওয়া হচ্ছে না, প্রিভেনশন ও সচেতনতার ওপর জোর দিতে হবে।”

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যমেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. এ এইচ এম আহসান হাবীব। বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ বদিউজ্জামানসহ স্থানীয় চিকিৎসক, শিক্ষক ও সংগঠকরা বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ফজলুল হক খালিদ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালসের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক রতন মোল্লা।

