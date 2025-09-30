গাজায় যুদ্ধ বন্ধে সম্মত নেতানিয়াহু

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। খবর আল জাজিরার।
সোমবার ওভাল অফিসে সাক্ষাতের পর আয়োজিত যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রস্তাবে সম্মতি জানান। এর আগে ট্রাম্প তার প্রকাশ করেন। নেতানিয়াহু সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আমি গাজায় যুদ্ধের ইতি টানতে আপনার পরিকল্পনা সমর্থন করি।
তিনি বলেন, যদি হামাস ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, মেনে নিয়ে পরে পিছিয়ে যায়, তবে ইসরায়েল নিজেই নিজের লক্ষ্য পূরণ করবে। এটি সহজ পথে করা যাবে, বা কঠিন পথে। কিন্তু এটি করা হবে। আমরা সহজ পথেই চাই, তবে তা হওয়াটা জরুরি।
নেতানিয়াহু গাজায় যুদ্ধবিরতির ধাপগুলো ব্যাখ্যা করেন, প্রথম ধাপে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সব জিম্মি মুক্তি দেওয়ার পর আংশিকভাবে সেনা প্রত্যাহার করা হবে। পরবর্তী ধাপ হবে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন, যার দায়িত্ব হবে হামাসকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকরণ করা এবং গাজাকে সামরিকীকরণমুক্ত করা। যদি এই আন্তর্জাতিক সংস্থা সফল হয়, আমরা স্থায়ীভাবে যুদ্ধ শেষ করতে পারব
নেতানিয়াহু বলেন, হামাসের নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ইসরায়েল সেনা প্রত্যাহার করবে। তবে নিকট ভবিষ্যতের জন্য নিরাপত্তা সীমান্তে অবস্থান বজায় রাখবে।
এর আগে ট্রাম্প জানান, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নেতানিয়াহু গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ২০ দফা প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন।
ট্রাম্প আরও বলেন, হামাস যদি এই প্রস্তাব মেনে চলে, তাহলে বন্দিরা মুক্তি পাবে এবং যুদ্ধ শেষ হবে। তিনি বলেন, আমি শুনেছি হামাস এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চায়।
তিনি তার বক্তব্য শুরু করেন নেতানিয়াহুকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং উল্লেখ করেন, তারা দুজন ভালোভাবে একসঙ্গে কাজ করেছেন। ট্রাম্প বলেন, তারা ইরান, আব্রাহাম চুক্তি এবং গাজায় যুদ্ধ শেষ করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন।
ট্রাম্প আরও যোগ করেন, আরব ও মুসলিম দেশগুলো গাজাকে সামরিকীকরণমুক্ত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, একটি নতুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে এবং সব পক্ষ ইসরাইয়েলি বাহিনী ধাপে ধাপে প্রত্যাহারের সময়সীমা নিয়ে সম্মত হবে।