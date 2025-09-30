টাইফুন বুয়ালোইয়ের আঘাতে লণ্ডভণ্ড ভিয়েতনাম, মৃত্যু বেড়ে ১৯

টাইফুন বুয়ালোইয়ের কারণে ভিয়েতনামে মৃত্যু বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এখনও ২১ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এই তথ্য নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। খবর রয়টার্সের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর ফলে চলতি বছরে ভিয়েতনামে আঘাত হানা সবচেয়ে প্রাণঘাতী টাইফুন হয়ে দাঁড়িয়েছে এটি। বুয়ালোইয়ের প্রভাবে দেশটির উত্তরাঞ্চলে ভারি বৃষ্টি হচ্ছে, এতে সেখানে বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়ছে।

বুয়ালোই সোমবার ভিয়েতনামের উত্তরমধ্যাঞ্চলের উপকূল দিয়ে স্থলে উঠে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে ব্যাপক জলোচ্ছ্বাস, তীব্র ঝড় ও প্রবল বৃষ্টি। গত সপ্তাহে ফিলিপিন্সে এই টাইফুনটির তাণ্ডবে ফিলিপিন্সে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়।

সরকার জানিয়েছে, ঝড়ে আরও ৮৮ জন আহত হয়েছেন, এক লাখেরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১০ হাজার হেক্টরের বেশি জমির ধান ও অন্য ফসল ডুবে গেছে। এসবের অধিকাংশই ঘটেছে এনহে আন ও হা তিং প্রদেশে।

দেশটির জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ভিয়েতনামের বিভিন্ন অংশে ৩০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

রাজধানী হ্যানয়সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ভারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে তারা। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো বাতাস বয়ে যেতে পারে ও বজ্রপাত হতে পারে।

সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, পরবর্তী ছয় ঘণ্টার ধরে বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধস ও হড়কা বান হাতে পারে।

দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম জানিয়েছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরমধ্যাঞ্চলীয় ভিয়েতনামের বেশ কয়েকটি গ্রাম পানিতে ডুবে আছে। সেখানে বিদ্যুৎ নেই এবং কোনো গাড়িও যেতে পারছে না।

দক্ষিণ চীন সাগর বরাবর ভিয়েতনামের একটি দীর্ঘ উপকূলরেখা থাকায় দেশটি প্রায়ই প্রাণঘাতী টাইফুনের কবলে পড়ে।

