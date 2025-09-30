যশোরে আইটি পার্ক সংলগ্ন পুকুর ভরাট বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি

ওয়ান নিউজ বিডি
সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা করে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই আইটি পার্ক সংলগ্ন একটি পুকুর ভরাটের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদে যশোরে আন্দোলন শুরু হয়েছে।

আজ (মঙ্গলবার) দুপুর ১২টায় পৌর নাগরিক কমিটি যশোর পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এমদাদুল হকের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। তারা অবিলম্বে সরকারি উদ্যোগে চলমান পুকুর ভরাটের কাজ বন্ধ করার দাবি জানান।

স্মারকলিপি প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর নাগরিক কমিটি যশোরের সদস্য সচিব জিল্লুর রহমান ভিটু, অধ্যক্ষ শাহিন ইকবাল, তসলিম উর রহমান, আবু হাসান, সাঈদ আহমেদ নাসির শেফার্ড, তরিকুল ইসলাম, শহীদ আহমেদসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

পৌর নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ জানান, পুকুর ভরাটের ফলে স্থানীয় পরিবেশ ও জলাধার ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব পড়বে। তাই পরিবেশ রক্ষার্থে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তারা প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

