দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য জিয়া পরিবার: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র এখন তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জিয়া পরিবার এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আঘাত করা।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (অ্যাব)-এর নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
রিজভী বলেন, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা এবং বিভিন্ন জায়গায় অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল ও সাধারণ জনগণকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
রিজভী বলেন, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, তারাই নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে টালবাহানা করছে। বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা চলছে। দেশের তরুণ প্রজন্ম গত দেড়যুগ ধরে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। ভোট নিয়ে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র হলে তরুণ সমাজ তা ক্ষমা করবে না।
অ্যাব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের সর্বোচ্চ মেধাবীরাই বুয়েটে পড়ার সুযোগ পান। আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতাকে সংগঠনের কাজে ব্যবহার করবেন। দেশকে কীভাবে পুনর্গঠন করা যায়, সে বিষয়ে আপনাদের মতামত বিএনপি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।