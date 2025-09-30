যশোর সদরের বিরামপুরে সন্ত্রাসী কালাম কসাইয়ের রাম-রাজত্ব

স্টাফ রিপোর্টারঃ যশোর সদরের বিরামপুর এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী কালাম কসাই ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের বিরুদ্ধে সিয়াম নামে এক যুবককে ধরে নিয়ে বেধড়ক মারপিট করে নগদ টাকা ও একটি টাচ মোবাইল ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খবর পেয়ে উপশহর ক্যাম্পের পুলিশ কালাম কসাইয়ের বাড়ি থেকে অপহ্নত যুবক সিয়ামকে উদ্ধার করেছে। সোমবার সন্ধ্যায় বিরামপুর জলপাইতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে সিয়ামের মা সপ্না বেগম যশোর কোতয়ালী মডেল থানায় অভিযোগ করেছেন। অভিযোগটি তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছেন সদরের তালবাড়িয়া ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই তামিম। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, অভিযোগটি হাতে পেলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে কোতয়ালী মডেল থানায় দায়েরকৃত অভিযোগ থেকে জানা যায়, পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে সোমবার সন্ধ্যা অনুমান সাড়ে ৭টার দিকে বিরামপুর জলপাইতলা থেকে সন্ত্রাসী কালাম কসাই, তার ছেলে হালিম, মাহাবুবের ছেলে প্লাবন, মতিয়ার রহমানের ছেলে মোহন, রাহুল, বোম্বে সুমনের ছেলে তাছিন, কাইয়ুম, ইজিবাইক চালক আব্দুল্লাহসহ ১০/১২ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী সিয়ামকে তার বাড়ির সামনে থেকে ধরে নিয়ে মারপিট করে এবং তার কাছে থাকা নগদ ২২শ’ টাকা ও একটি টাচ মোবাইল কেড়ে নেয়। খবর পেয়ে উপশহর ক্যাম্পের পুলিশ কালাম কসাইয়ের বাড়ি থেকে সিয়ামকে উদ্ধার করে। অভিযোগ থেকে আরও জানা যায়, কালাম কসাই এলাকার একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। ইতিপূর্বে তার বিরুদ্ধে থানায় মাদক ও অস্ত্র মামলা রয়েছে।

বর্তমানে কালাম কসাইয়ের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ একদল সন্ত্রাসী এলাকায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে মাদক ও অস্ত্রের সিন্ডিকেট চালাচ্ছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে কালাম কসাই ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করায় সপ্না বেগমের পরিবারটি রয়েছে চরম হুমকির মুখে। কালাম কসাই ও তার দলের ক্যাডাররা সপ্না বেগমের ছেলে সিয়ামসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের খুন-জখমের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অসহায় সপ্না বেগমের পরিবার এ ব্যাপারে যশোর পুলিশ সুপারে আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

