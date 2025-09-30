সাংবাদিক মনিকে মুক্তি না দিলে যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক অবরোধের হুশিয়ারি

বেনাপোল প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক ও দৈনিক লোকসমাজের সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম মনির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও তাকে মুক্তি না দিলে যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক অবরোধের হুশিয়ারি দেন সাংবাদিকরা। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২ টার দিকে বেনাপোল কাস্টমস হাউসের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে এই হুশিয়ারি দেন তারা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার প্রায় শতাধিক কর্মী।
প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন- দৈনিক লোকসমাজের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনোয়ারুল কবির নান্টু।

আরও বক্তব্য রাখেন- বেনাপোল প্রেসক্লাবের সভাপতি আলহাজ মহসিন মিলন, যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শেখ দ্বীন আহমেদ, যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান মোরশেদ আলম, বেনাপোল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বকুল মাহবুব, জামাল হোসেন, রাশেদুর রহমান রাশু, শার্শা প্রেসক্লাবের সভাপতি আহমদ আলী শাহীন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নানসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন- অনতিবিলম্বে সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম মনিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে তাঁকে তাঁর পরিবারের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। মনির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মূলক মিথ্যা মামলা তুলে নিতে হবে, তা না হলে যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক অবরোধ করা হবে এবং এই আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে।

