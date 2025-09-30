রোহিঙ্গা সংকট: মিয়ানমার ও আরাকান আর্মির ওপর কার্যকর চাপ সৃষ্টির আহ্বান

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন বন্ধ ও দ্রুততম সময়ে তাদের মাতৃভূমি রাখাইনে প্রত্যাবাসন শুরু করতে মিয়ানমার এবং আরাকান আর্মির ওপর কার্যকর চাপ সৃষ্টি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে জাতিসংঘ আয়োজিত ‘মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি’ বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের এক সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান।

নিউইয়র্ক সময় সকাল ১০টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের হলরুমে এ সম্মেলন শুরু হয়।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের উৎপত্তি মিয়ানমারে, এর সমাধানও মিয়ানমারেই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার এবং আরাকান আর্মির ওপর কার্যকর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা অবিলম্বে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করে এবং দ্রুততম সময়ে রাখাইনে তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা শুরু করে। এটাই রোহিঙ্গা সংকটের একমাত্র সমাধান।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR