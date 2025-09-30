এসিসিতে নতুন দায়িত্ব পেলেন বিসিবি সভাপতি

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। দুই বছরের জন্যএই ডেভেলপমেন্ট কমিটির দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি।

চলতি বছরের মে থেকে বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন বুলবুল। এবার দায়িত্ব পেলেন এসিসির ডেভেলপমেন্ট কমিটির। যদিও এর আগেও এসিসিতে কাজ করেছেন তিনি।

গত এক দশকের বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন তিনি। বিসিবিতে যোগ দেয়ার আগে আইসিসির এশিয়া অঞ্চলের ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছিলেন।

এক যুগের বেশি সময় জাতীয় দলের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন আমিনুল। তিনি বাংলাদেশের হয়ে ১৩টি টেস্ট ও ৩৯টি ওয়ানডে খেলেছেন। দেশের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিয়ানও তিনি। ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর কোচিংয়ে যুক্ত হন।

 

