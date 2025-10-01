যশোরে বজ্রপাতে বিএনপি নেতার মৃত্যু

যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়ায় বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে আটটার দিকে বজ্রপাতে হাকিম সরদার (৬৫) নামে এক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন। তিনি বসুন্দিয়া ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও খোলাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রবের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে বৃষ্টির মধ্যেই হাকিম সরদার নিজের মাছের ঘেরে কাজ করছিলেন। হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি পাড়ের উপর পড়ে যান। পাশের ঘেরে কাজ করা অন্যান্য শ্রমিকরা বিষয়টি দেখে দ্রুত ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী আব্দুল আজিজ জানান, বজ্রপাতের ঘটনাস্থলেই হাকিম সরদারের মৃত্যু হয়। আজ আসরের পর খোলাডাঙ্গা আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এবং পরে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।