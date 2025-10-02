দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা

৯ দিনের যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষ করে নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টাকে বহনকারী এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকাল ৯টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
এর আগে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টা ১০ মিনিটে, বাংলাদেশ সময় বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ৯টা ১০ মিনিটে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন তিনি।
জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলাম জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে প্রধান উপদেষ্টাকে বিদায় জানান।
ইউএনজিএ যোগদানের জন্য গত ২২ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ১টা ৪০ মিনিটে এমিরেটসের একটি ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধান উপদেষ্টা। এ সময় তার সঙ্গে সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারা।
যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিনি গত ২৬ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে ভাষণ দেন এবং ৩০ সেপ্টেম্বর মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকট ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত একটি উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।
এ ছাড়া ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘে বেশ কয়েকটি ফলপ্রসূ বৈঠক করেন। দিনটিতে তিনি জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি এবং উচ্চ প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমার সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন।
তার এই সফরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান, যেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। এর পাশাপাশি তিনি নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান, ভুটান ও কসোভোর মতো বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সঙ্গেও দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন।
