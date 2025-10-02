আইএল টি-টোয়েন্টিতে দল পেলেন সাকিব-তাসকিন

বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ও তাসকিন আহমেদ জায়গা করে নিয়েছেন আইএল টি-টোয়েন্টির আসরে। আজ (১ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত নিলামে এমআই এমিরেটস দলে ভিড়িয়েছে অলরাউন্ডার সাকিবকে।

দ্বিতীয় দফার ডাকে তাকে ৪০ হাজার মার্কিন ডলারে দলে নেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
অন্যদিকে গতিময় পেসার তাসকিন আহমেদকে দলে নিয়েছে শারজাহ ওয়ারিয়র্স। তাকে কিনেছে ৮০ হাজার মার্কিন ডলারে।

এবারের নিলামে প্রতিটি দল সর্বোচ্চ ১৩ জন ক্রিকেটার নিতে পারবে। আর মোট খরচের সীমা ধরা হয়েছে ৪.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সাকিব ও তাসকিনের সঙ্গে আগে থেকেই সরাসরি চুক্তিতে যুক্ত ছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান। ফলে তিন বাংলাদেশি খেলোয়াড়কেই দেখা যাবে আগামী আইএল টি-টোয়েন্টিতে।

