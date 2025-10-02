গাজার একেবারে কাছাকাছি ফ্লোটিলার জাহাজ মরগানা

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার জাহাজ মরগানা ইসরায়েলি নৌবাহিনীর নজর এড়াতে সক্ষম হয়েছে এবং বর্তমানে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপকূল থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। বহরের বাকি নৌযানগুলোও গাজার উদ্দেশে অগ্রসর হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) ফ্লোটিলা কর্তৃপক্ষ এক্স বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে। পোস্টে একটি ম্যাপের ছবি সংযুক্ত করেছে সংগঠনটি। এতে দেখানো হয়েছে, মরগানা জাহাজটি গাজার কতটা কাছাকাছি রয়েছে।
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত ছবি
এদিকে, ভূমধ্যসাগর হয়ে গাজার দিকে যাত্রা করা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ১৩টি নৌ-যানকে ইসরায়েলি নৌবাহিনী আটক করেছে। এসব নৌ-যান থেকে ৩৭টি দেশের দুই শতাধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংগঠনের মুখপাত্র সাইফ আবু কেশেক জানান, গ্রেপ্তার যাত্রীদের মধ্যে স্পেন থেকে ৩০, ইতালি থেকে ২২, তুরস্ক থেকে ২১ এবং মালয়েশিয়া থেকে ১২ জন রয়েছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, ইসরায়েলি নৌ-সেনারা জাহাজগুলোয় উঠে স্বেচ্ছাসেবীদের জিম্মি করছে। তারা সুইডিশ জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থুনবার্গসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করে।
ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, আটক করা জাহাজগুলো নিরাপদে একটি বন্দরে নেওয়া হয়েছে এবং যাত্রীদের শারীরিক অবস্থা ভালো আছে। তারা ফ্লোটিলার জাহাজগুলোকে হামাসের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ করেছে, তবে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি।
মানবাধিকারকর্মীরা ইসরায়েলের পদক্ষেপকে ‘অবৈধ’ এবং ‘ডাকাতি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ফ্লোটিলার সংগঠনও জানিয়েছে, তারা আন্তর্জাতিক জলসীমায় ইসরায়েলের হামলার শিকার হয়েছে, কিন্তু কোনো আইন ভাঙেনি।
অপরদিকে, জাহাজ আটক ও গ্রেপ্তারকাণ্ডেও ফ্লোটিলার মিশন থেমে নেই। এখনও প্রায় ৩০টি নৌযান গাজার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সংগঠকরা জানান, দখলদার বাহিনীর বাধা উপেক্ষা করে অংশগ্রহণকারীরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন গাজার উপকূলে পৌঁছাতে। মরগানা জাহাজ গাজা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে। অন্যান্য জাহাজগুলোও এর কাছাকাছি রয়েছে।