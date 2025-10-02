‘তারেক রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি’

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে ৯ দিনের যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে ঢাকায় ফিরে তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা আন্তরিক রয়েছেন, নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দেশে ফেরা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে হুমায়ুন কবির বলেন, তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। দেশের সব বিষয়ে তিনি অবগত রয়েছেন, যথাসময়েই তিনি দেশে ফিরবেন।
তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক এই উপদেষ্টা বলেন, নিউইয়র্কে হামলার মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করেছে, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন।