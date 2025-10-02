‘তারেক রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি’

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে ৯ দিনের যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে ঢাকায় ফিরে তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা আন্তরিক রয়েছেন, নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দেশে ফেরা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে হুমায়ুন কবির বলেন, তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। ‎দেশের সব বিষয়ে তিনি অবগত রয়েছেন, যথাসময়েই তিনি দেশে ফিরবেন।

তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক এই উপদেষ্টা বলেন, নিউইয়র্কে হামলার মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করেছে, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন।

 

