বাগআঁচড়ায় কিবরিয়া পাম্পে তেল কম দেওয়ার অভিযোগ, বন্ধের দাবীতে মানববন্ধন

বাগআঁচড়ায় কিবরিয়া পাম্পে তেল কম দেওয়ার অভিযোগ, বন্ধের দাবীতে মানববন্ধন

বাগআঁচড়া (যশোর) প্রতিনিধি: যশোরের শার্শার বাগআঁচড়া সাতমাইল মেসার্স কিবরিয়া ফিলিং স্টেশনের বিরুদ্ধে পরিমাপে তেল কম দেওয়ার অভিযোগে মানববন্ধন করেছে মটর গাড়ির মালিক, মটর শ্রমিক ও এলাকাবাসী।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকাল ১১ টার সময় ওই ফিলিং ষ্টেশনের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় তেল কম দেওয়ার অভিযোগ তুলে ঐ ফিলিং স্টেশনটি বন্ধের দাবী জানান মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা বলেন দীর্ঘদিন পরিমামে কম, ভেজাল পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেল বিক্রের বিষয়টি গ্রাহকরা অবগত করলেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি পাম্প কর্তৃপক্ষ। ক্রেতারা প্রতারিত হচ্ছে জানার পরও পাম্পটি বাজারের নিকটবর্তী হওয়ায় বাধ্য হয়ে যানবহনের চালকরা জ্বালানি সংগ্রহ করছেন।

এসময় মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা আরো বলেন, কিবরিয়া ফিলিং স্টেশন থেকে বহু আগে থেকে তেল ওজনে কম দেওয়া হচ্ছিলো। সম্প্রতি ধরাপড়ার পর তারা মটর শ্রমিকদের তোপেম মুখে পাম্প বন্ধ করে পালিয়ে যায়। তারা পাম্পে না এসে উল্টো মটর শ্রমিকদের নামে বিভিন্ন পত্রিকায় মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশ করেছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বাগআঁচড়া, নাভারন ও বেনাপোল পরিবহন মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আজিজুর রহমান বাবু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকসহ অত্র এলাকার সকল গাড়ির মালিক, মটর শ্রমিকসহ প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিকবৃন্দ।

উল্লেখ্য: গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর রোববার সকালে মেসার্স কিবরিয়া ফিলিং স্টেশন (পাম্প) থেকে একজন মটর শ্রমিক ৫ লিটার ডিজেল একটি ডবে ক্রয় করলে পরিমামে প্রায় ৭৫০ গ্রাম কম দেওয়া হয়। পরে পাম্পেে ম্যানেজার আশরাফ আলীকে জানালে তিনি যান্ত্রিক ত্রুটির কথা স্বীকার করেন। পরে বাগআঁচড়া পরিবহন মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা এসে পূনরায় পরিমামে কম দেওয়ার বিষয়টি জানতে চাইলে আবারও যান্ত্রিক ত্রুটির কথা বলে বিষয়টি এড়িয়ে যায় ম্যানেজার আশরাফ। তখন শ্রমিকরা উত্তেজিত হলে দ্রুত ফিলিং স্টেশন তালাবদ্ধ করে ম্যানেজারসহ কর্মচারীরা সটকে পড়েন।

