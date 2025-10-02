বিভাগ-জেলা ও উপজেলা প্রেসক্লাব পর্যায়ক্রমে জাতীয় প্রেসক্লাবের আওতা ভুক্ত করা হবে-আইয়ূব ভূঁইয়া

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি: জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. আইয়ুব ভূঁইয়াকে যশোরের চৌছায় প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।
২ আক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুরে যশোরের চৌগাছা প্রেসক্লাবের নবনির্মিত ভবনে অনুষ্ঠিত সংবর্ধণা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বত্তৃতায় প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক আয়ূব ভূঁইয়া তিনি বলেন, গণমাধ্যম বিগত সময়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপন করতে পারেনি। ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিবির কলে নিউজ ব্রেক করা হয়েছে। তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, সাংবাদিকতায় দলীয় লেজুড়বৃত্তি পরিহার করতে হবে। তিনি বলেন দলীয় লেজুড়বৃত্তি সাংবাদিকতা দেশ ও জাতির কল্যাণে আসেনা। উপস্থিত সাংবাদিকদের দলীয় লেজুড়বৃত্তিক কাজে না লাগানোর জন্য উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্শন করেন।
তিনি বলেন সাংবাদিকতা করতে হবে, দেশ ও জাতীর কল্যানের জন্য। অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে এমন সংবাদ বেশি বেশি করে তুলে ধরতে হবে।
তিনি বলেন, সাংবাদিকতা একিটি মহান পেশা। সব পেশার মানুষই জনগণের সেবা করছে। কিন্তু সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশের মানুষকে সেবা দেওয়ার ধরনটা একটু ভিন্ন। প্রতিদিন সমাজের ঘটে যাওয়া অসংখ্য অসংগতি তুলে ধরে সমাজকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এই মফস্বল সাংবাদিকরা। মফস্বলের সাংবাদিকতা বরাবরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই সাংবাদিকদের সুরক্ষায় জাতীয় প্রেসক্লাব কাজ করে যাচ্ছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাব চৌগাছার সভাপতি অধ্যক্ষ আবুজাফর।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলামিস্ট ফরম অব বাংলাদেশের সভাপতি মীর আব্দুল আলিম।
এসময় প্রেসক্লাব চৌগাছার সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান এর সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন যশোর জেলা বিএনপির সদস্য জহুরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ সালাম, উপজেলা জামায়াতের আমির মাও গোলাম মোরশেদ, সেক্রেটারি প্রভাষক নুরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাসুদুল হাসান, উপজেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাষ্টার কামাল আহমেদ, প্রেসক্লাব চৌগাছার সিনিয়র সহ সভাপতি রহিদুল খান।
উপস্থিত ছিলেন, প্রেসক্লাব চৌগাছার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার ও এম এ রহিম, প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামল দত্ত, সাংবাদিক রায়হান, আসাদুজ্জামান মুক্ত, এস এ সিয়াম, কালিমুল্লাহ সিদ্দিক, মাও. আব্দুল কাদের, আবু হানিফ,ফয়সাল, আলমগীর কামাল, জাহাঙ্গীর আলম, জাহিদ হাসান, আব্দুল মান্নান, ফখরুল ইসলাম, আজিজুর রহমান প্রমুখ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. আইয়ুব ভূঁইয়াকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান প্রেসক্লাব চৌগাছার নেতৃবৃন্দ।