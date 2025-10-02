তারেক রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি: হুমায়ুন কবীর

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দলটি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন দলের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।
হুমায়ুন কবীর বলেন, খুব শিগগিরই তারেক রহমান দেশে ফিরবেন, এ নিয়ে কোনো শঙ্কার অবকাশ নেই। একই সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আন্তরিকভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
নিউইয়র্কে এনসিপির ওপর হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করেছে যে তারা সন্ত্রাসী সংগঠন।