এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দিলে প্রতিবাদ করব: মান্না

জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) শাপলা প্রতীক দিলে প্রতিবাদ করবেন বলে জানিয়েছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। এর আগে তিনি এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দিলে মামলা করবেন না বলে জানিয়েছিলেন।

শাপলা প্রতীক নিয়ে মাহমুদুর রহমান মান্না বৃহস্পতিবার (০২ অক্টোবর) তার ভেরিফায়েড ফেসবুকে দেওয়া পোস্টটি বেশ কয়েক ঘণ্টা পর এডিট করে তাতে ‘প্রতিবাদ’ করবেন কথাটি যুক্ত করেন।

বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে মাহমুদুর রহমান মান্না তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লেখেন, ‘শাপলা প্রতীক যদি তাদের (এনসিপি) দিয়ে দেয়, কোনো মামলা করব না। ’

পরে সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে মাহমুদুর রহমান মান্না তার ফেসবুক পোস্টটি এডিট করে লেখেন, ‘শাপলা প্রতীক যদি তাদের (এনসিপি) দিয়ে দেয়, কোনো মামলা করব না। কিন্তু প্রতিবাদ তো করব। আমরা যেহেতু আগে আবেদন করেছি; যদি প্রতীক হিসেবে শাপলা বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেটা নাগরিক ঐক্যের প্রাপ্য। ’

