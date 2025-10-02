যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন বেনাপোল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে জাকের পার্টির উদ্যোগে এক জনসভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (০২ অক্টোবর ২০২৫) দুপুর আড়াইটা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলে।
জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শার্শা উপজেলা জাকের পার্টির সভাপতি ও যশোর জেলা জাকের পার্টির কার্যকরী সদস্য মোঃ সবুর খান। প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর সাংগঠনিক বিভাগের সভাপতি ও যশোর জেলা জাকের পার্টির সভাপতি হাজী মহিদুল ইসলাম।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফারুক হোসেন, সহ-সভাপতি, যশোর জেলা শাখা; মাওলানা আব্দুস সবুর, সভাপতি, যুব ওলামা ফ্রন্ট, যশোর জেলা শাখা; তোহিদুর রহমান, সভাপতি, ছাত্র ফ্রন্ট, যশোর জেলা শাখা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।
বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, জাকের পার্টি দেশ, জাতি ও ধর্মের সেবায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁরা নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার আহ্বান জানান। সেই সাথে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে দলীয় কর্মীদের সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠান শেষে একটি শান্তিপূর্ণ র্যালি বের হয়ে বেনাপোল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে।