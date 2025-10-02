যশোরের চৌগাছায় বাওড়ে কঙ্কাল উদ্ধার

যশোরের চৌগাছা উপজেলার কুলিয়া গ্রামে ভারত সীমান্ত সংলগ্ন একটি বাওড়ের পাটের নিচ থেকে কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১ অক্টোবর ২০২৫) বিকেল ৩টার দিকে স্থানীয়রা কঙ্কালটি দেখতে পেয়ে প্রথমে বিজিবি সদস্যদের এবং পরে চৌগাছা থানা পুলিশকে খবর দেয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কঙ্কাল উদ্ধারের প্রস্তুতি নেয়।
স্থানীয়দের দাবি, প্রায় আট মাস আগে কুলিয়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিখোঁজ হন। অনেকের ধারণা উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি তার হতে পারে।
চৌগাছা থানা পুলিশ জানিয়েছে, কঙ্কালটি উদ্ধার করে পরিচয় শনাক্তের জন্য আইনগত প্রক্রিয়া নেওয়া হবে।