যশোরের মণিরামপুরে মারামারিতে নারীর মৃত্যু

যশোরের মণিরামপুরে প্রতিপক্ষের দা’এর কোপে তৃপ্তি মন্ডল (৩৮) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (০২ অক্টোবর ২০২৫) বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার খেদাপাড়া ইউনিয়নের কৃষ্ণবাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,নিহত তৃপ্তি মন্ডল বাড়ির পাশে মাঠে ঘাস কাটছিলেন। এসময় প্রতিবেশী শংকর মন্ডল (৫৫) তাকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মণিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।পরে অবস্থার অবনতি হলে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে এবং সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়ার পথে গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়ায় তার মৃত্যু হয়।
নিহতের স্বামী অবনীশ মন্ডল জানান, শংকর মন্ডল দীর্ঘদিন ধরে তার স্ত্রীকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। পরকীয়া ও টাকা-পয়সা লেনদেন নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধের জের ধরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
এ ঘটনায় এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। মণিরামপুর থানার ওসি মোঃ বাবলুর রহমান খান জানান, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।