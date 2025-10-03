আফগানিস্তানের বিপক্ষে হারের শঙ্কা জাগিয়ে জিতল বাংলাদেশ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৪ উইকেটে জয় তুলে নিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ম্যাচে ৯ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে হারের শঙ্কা জাগলেও, নুরুল হাসান সোহানের ১৩ বলে ২৩ রানের অপরাজিত ইনিংসে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত করে।
আলো ঝলমলে স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায় আফগানিস্তান। শুরুটা ছিল শান্ত, কিন্তু প্রথম কয়েক ওভারে টাইগার বোলারদের আগুনঝরা স্পেলে আফগান ওপেনাররা কাঁপতে থাকে।
নাসুম আহমেদ ও তানজিম সাকিবের বোলিংয়ে মাত্র ৩১ রানের মধ্যে আউট হন ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান (১৫) ও সেদিকুল্লাহ অটল (১০)। এরপর দলের কিছুটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেও বাকিদের ব্যর্থতায় ৭৩ রানের মধ্যে আফগানরা হারায় ৫ উইকেট।
তবুও রহমানুল্লাহ গুরবাজের ৩১ বলে ৪০ রানের ইনিংস দলকে কিছুটা ভরসা দেয়। ৯৫ রানে আউট হওয়ায় আবারও চাপের মুখে পড়ে আফগান দল। শেষ দিকে অভিজ্ঞ মোহাম্মদ নবী (২৫ বলে ৩৮) ও শরাফতউল্লাহ আশরাফ (১২ বলে ১৭) ঝড়ো ব্যাটিংয়ে আফগানিস্তান ১৫১ রানের প্রতিপক্ষ তৈরি করতে সক্ষম হয়।
বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে সফল বোলার ছিলেন রিশাদ হোসেন। ৪ ওভারে মাত্র ৩৩ রান খরচ করে তিনি ২ উইকেট নেন। তানজিম সাকিবও নেন ২ উইকেট। এছাড়া মোস্তাফিজুর রহমান, নাসুম আহমেদ ও তাসকিন আহমেদও নেন একজন করে উইকেট।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ শুরুতেই আধিপত্য বিস্তার করে। ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন (৩৭ বলে ৫৪) এবং তানজিদ হাসান (৩৭ বলে ৫৪) মিলে গড়ে তোলেন ১০৯ রানের ওপেনিং জুটি। মনে হচ্ছিল, সহজ জয় সময়ের অপেক্ষা মাত্র।
কিন্তু দলীয় ১০৯ রানে ইমন আউট হওয়ায় ইনিংস ভেঙে পড়ে। মাত্র ৯ রানের ব্যবধানে হারিয়ে ফেলে ৬ উইকেট। রশিদ খান একাই তুলে নেন ৪ উইকেট।
শেষ হাসি কে হাসবে, সে প্রশ্নের উত্তরে নামেন নুরুল হাসান সোহান। চাপের মুহূর্তে তার ব্যাট থেকে আসে ১৩ বলে ২৩ রানের ঝড়ো ইনিংস। পাশে থেকে রিশাদ হোসেন খেলেন ৯ বলে গুরুত্বপূর্ণ ১৪ রান। শেষ পর্যন্ত ৮ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ।