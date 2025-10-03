হ্যাকারদের কবলে ইসলামী ব্যাংকের ফেসবুক পেজ

হ্যাকাররা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ হ্যাক করেছে। তারা পেজটির প্রোফাইল ও কভার ছবি চেঞ্জ করে একটি হুমকিমূলক বার্তাও দিয়েছে।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোর ৫টা ৪২ মিনিটে ইসলামী ব্যাংকের অফিসিয়াল পেজটি ‘MS 470X’ পরিচয়ধারী হ্যাকারদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তখন তারা ওই পেজে একটি পোস্ট দেয়।

পেজের নাম বদল না করলেও এর প্রোফাইল ও কভারের ছবি পরিবর্তন করে হ্যাকার গ্রুপটির নাম সম্বলিত ছবি দেওয়া হয়েছে।

হ্যাকাররা পেজে দেওয়া বার্তায় বলেছে, ব্যাংকের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং খুব শিগগির তাদের ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে সাইবার আক্রমণ চালানো হবে। বার্তায় ‘Team MS 47OX’ এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে ঘটনাটির পর ব্যাংকের গ্রাহকসহ জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য এ ঘটনায় ব্যাংকের অনলাইন সেবা বিঘ্নিত হওয়ার কোনো খবর মেলেনি।

