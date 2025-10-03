গাজায় ভিড়তে পারলো না একটিও, ফ্লোটিলার শেষ নৌযানটিও ইসরায়েলের দখলে

গাজায় ভিড়তে পারলো না একটিও, ফ্লোটিলার শেষ নৌযানটিও ইসরায়েলের দখলেগাজার কাছাকাছি জলসীমা থেকে পোল্যান্ডের পতাকাবাহী ‘ম্যারিনেত’ জাহাজটি শুক্রবার সকালে আটক করে দখলদার ইসরায়েলের সেনারা।
দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী গাজার অভিমুখে যাত্রা করা বৈশ্বিক মানবিক বহর ‘সুমুদ ফ্লোটিলা’র শেষ নৌযানটিও দখলে নিয়েছে। ফলে এই বহরের একটি নৌযানেরও গাজায় পৌঁছানোর সুযোগ থাকল না।
গাজার কাছাকাছি জলসীমা থেকে পোল্যান্ডের পতাকাবাহী ‘ম্যারিনেত’ নামে জাহাজটি শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালে আটক করে দখলদার সেনারা।
লাইভস্ট্রিম ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরায়েলি সেনারা জোর করে ওই নৌযান ঢুকে পড়েছে। এটিতে ছয়জন যাত্রী ছিলেন। শুক্রবার সকালের আগ পর্যন্ত প্রায় সব নৌযান ইসরায়েলিরা দখল করে অধিকারকর্মীদের বন্দি করলেও ‘ম্যারিনেত’ জাহাজটি ঘিরেই আশা বুনছিলেন সবাই। কিন্তু গাজার কাছাকাছি জলসীমায় গিয়েও এটি ভিড়তে পারলো না অবরুদ্ধ উপত্যকার মানুষের কাছে।
ইসরায়েলের আগ্রাসনে পর্যদুস্ত গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে এবং অঞ্চলটির ওপর দখলদারদের অবরোধ ভাঙতে সম্প্রতি সমুদ্রপথে যাত্রা করে বৈশ্বিক বহর ‘সুমুদ ফ্লোটিলা’। কিন্তু বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) ইসরায়েলি নৌবাহিনী প্রায় ৪৪টি জাহাজে হামলা চালিয়ে দখল করে নেয় এবং ৫০টিরও বেশি দেশের অন্তত ৪৫০ জন কর্মীকে আটক করে।
অনশনে ফ্লোটিলার বন্দিরা
এদিকে, ‘গাজার অবরোধ ভাঙা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিটি’ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় হামলার শিকার ফ্লোটিলার জাহাজগুলোতে আটক কয়েকজন কর্মী জানিয়েছেন, আটক হওয়ার মুহূর্ত থেকেই তারা অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু করেছেন।
এই কর্মীদের আটক করে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির তাদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে দম্ভোক্তি করেন।
ভিন্নভাবে যাচ্ছে আরেক বহর
অন্যদিকে ‘ম্যারিনেত’ জাহাজটি আটক হওয়ার খানিক আগেই ওই বহর থেকে আলাদাভাবে যাত্রা করা বাংলাদেশের আলোকচিত্রী শহিদুল আলম জানান, তারা ফিলিস্তিনি টাইম জোনে পৌঁছেছেন। ‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ যাত্রা করেছিল একভাবে, তারা যাত্রা করেছেন আলাদাভাবে। তাদের পরিকল্পনা ছিল, সুমুদ ফ্লোটিলা আক্রান্ত হলেও যেন তারা এগিয়ে যেতে পারেন।
যেকোনোভাবেই গাজায় পৌঁছানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমাদের জাহাজ সবচেয়ে বড়। এর সঙ্গে আরও আটটি ছোট নৌকা আছে। এখনো দূরত্ব আছে।
১৮ বছর ধরে অবরুদ্ধ গাজা
২০০৭ সালে হামাস গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন মাত্রায় ইসরায়েল অঞ্চলটির ওপর অবরোধ চালিয়ে আসছে। তখন থেকে ফিলিস্তিনিরা কার্যত গাজার ভেতরেই বন্দি হয়ে আছেন। খাদ্য, পণ্য ও ত্রাণসামগ্রীর প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে ইসরায়েল।
এর মধ্যে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে হামাসকে দমনের অজুহাতে গাজায় ইসরায়েল যে সামরিক আগ্রাসন শুরু করে, তাতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানির পাশাপাশি তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সেখানে মানবিক বিপর্যয় তৈরি হয়।
এই অবরোধ ভাঙার অভিযান ‘সুমুদ ফ্লোটিলা’য় অংশগ্রহণকারী আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ, বার্সেলোনার সাবেক মেয়র আদা কোলাউ এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য রিমা হাসান। বাংলাদেশ থেকে সেখানে গেছেন মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলমও।