যশোরে প্রতিবেশীর হামলায় মা-ছেলে আহত, কান ছিড়ে স্বর্ণালংকার লুটের অভিযোগ

যশোরের সদর উপজেলার দক্ষিণ তালবাড়ীয়া মাঠপাড়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মা-ছেলেকে মারপিট ও স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আহত মমতাজ বেগমের কান থেকে স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিয়েছে ও কান মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। এ ঘটনায় মোছাঃ মমতাজ বেগম (৫৩) বাদী হয়ে প্রতিবেশী হাসিবুল (৫৫) ও তার স্ত্রী চায়না (৪৮)-এর বিরুদ্ধে কোতয়ালী মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। আহতদের মধ্যে মমতাজ বেগমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে,ও ছেলে নূর মোহাম্মদকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে বাদী মমতাজ বেগম নিজ বাড়ির সামনে অবস্থানকালে বিবাদীরা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। প্রতিবাদ করলে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিজেদের উঠানে নিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট করে। এতে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়। এসময় চায়না তাকে কামড় দিয়ে রক্তাক্ত করে এবং কানে থাকা প্রায় তিন আনার ওজনের স্বর্ণের দুল ছিনিয়ে নেয়।
অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, হাসিবুল বাদীর পরিধেয় কাপড় টানাহেঁচড়া করে শ্লীলতাহানি ঘটায়। বাদীর ছেলে নুর মোহাম্মদ (২৩) এগিয়ে গেলে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে লোহার শাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করার চেষ্টা করা হয়। তবে সে ডান হাতে ঠেকালে হাতের কব্জিতে গুরুতর জখম হয়।
পরবর্তীতে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এলে বিবাদীরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে সরে যায়। পরে আহত মা-ছেলেকে যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এ ঘটনায় বাদী মমতাজ বেগম আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানায় অভিযোগ দাখিল করেছেন।
এই বিষয়ে যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ইন্সপেক্টর তদন্ত কাজী বাবুল বলেছেন,একটি অভিযোগ এসেছে ,তালবাড়িয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই তামিম তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।