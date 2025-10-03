হৃদয়ের খেলা নিয়ে শঙ্কা, যা জানা গেল

আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৪ উইকেটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সে ম্যাচে একাদশে ছিলেন মিডল অর্ডার ব্যাটার তাওহীদ হৃদয়। আজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেও তার খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
জানা গেছে, জ্বরের কারণে প্রথম ম্যাচ মিস করেছিলেন হৃদয়। শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হলেও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি তিনি। তাই আজকের ম্যাচেও তার খেলা অনিশ্চিত।
ভারতের ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ‘ক্রিকবাজ’কে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্টের এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘তার (হৃদয়ের) খেলার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত না। সে অ্যান্টিবায়োটিকস নিচ্ছে এবং এখনও অসুস্থ। তবে দু’দিন আগে বা গতকালের চেয়ে তুলনামূলক ভালো। আমরা মাঠে যাওয়ার পর তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। হৃদয়কে পর্যবেক্ষণে রেখেছে ফিজিও এবং দেবাশীষ (বিসিবির প্রধান মেডিক্যাল অফিসার)।’
বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধরীও সংবাদমাধ্যমকে একই কথা জানিয়েছেন, ‘দলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে, জানতে পেরেছি হৃদয় আগের চেয়ে তুলনামূলক ভালো আছে। তবে আপনাকে বুঝতে হবে, জ্বর কেটে গেলেও আপনার দুর্বলতা থাকতে পারে। যদিও তেমনটা হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় ম্যাচেও হয়তো তাকে পাওয়া যাবে না।’
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায় সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় ম্যাচটি শুরু হবে।