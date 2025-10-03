জাতিসংঘ সভাপতির পদ থেকে বাংলাদেশের প্রার্থিতা প্রত্যাহারে কৃতজ্ঞতা ফিলিস্তিনের

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম সভাপতির পদ থেকে ফিলিস্তিনের পক্ষে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার জন্য বাংলাদেশের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ঢাকার ফিলিস্তিন দূতাবাস।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ফিলিস্তিন দূতাবাস এক বার্তায় এ বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
ফিলিস্তিন দূতাবাস বার্তায় আরও উল্লেখ করে, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের এই মহৎ পদক্ষেপটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিনের মধ্যে ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব এবং অটল সংহতির প্রতিফলন ঘটায়, যা আমাদের দুই জাতির মধ্যে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সমর্থনের দৃঢ় বন্ধনকে পুনঃনিশ্চিত করে।
উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনের সমর্থনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। তবে ভবিষ্যতে এই পদের জন্য বাংলাদেশ আগ্রহী থাকবে বলে জানিয়েছে সরকার।
সূত্র জানায়, প্রায় চার বছর আগে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদে প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে সম্প্রতি ফিলিস্তিন ওই পদের জন্য প্রার্থী হওয়ায় বাংলাদেশ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে এর আগে ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান বলেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত, এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হয়নি, তবে ভ্রাতৃত্বসম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আমাকে গর্বিত বা খুশি করে না।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন জানিয়েছিলেন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা আমরা দিয়েছি চার বছর আগে। আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ছিল সাইপ্রাসের। তবে ফিলিস্তিন অনেক পরে এতে যোগ দেয়। তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগও করেনি। যোগাযোগ করাটা স্বাভাবিক ছিল।