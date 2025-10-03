শার্শায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগ, আসামি থানায় আটক

যশোরের শার্শা থানা এলাকায় এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে থানা পুলিশ অভিযুক্ত আসাদ (৪২)কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে এসেছে। তবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা এখনো কেউ জানাতে চাচ্ছেন না।
গত ২৯ সেপ্টেম্বর দুপুর দেড়টার দিকে শার্শা থানার ডিহি ইউনিয়নের গোকর্ণ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় এক ব্যক্তি ওই কিশোরীকে তার নিজ বাড়ির পাশের পুকুরে গোসল করার সময় জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং ঘটনা কাউকে না বলতে ভয়ভীতি দেখায়। ওই কিশোরী
(১৪) পরের দিন ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তার মায়ের কাছে ঘটনাটি জানায়। মা ঘটনাটি আসাদের কাছে জানতে গেলে তাকেও ভয়প্রদর্শন করা হয় এবং বিষয়টি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরে স্থানীয়দের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করে।
অভিযুক্ত আসাদ স্থানীয়ভাবে উচ্ছৃঙ্খল ও বিএনপি সমর্থক ক্যাডার বলে জানা গেছে। ধর্ষণের পর থেকে আসাদ ও তার পরিবারের সদস্যরা কিশোরী ও পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এ কারণে তার পরিবার মামলা নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।
অভিযোগ পেয়ে শার্শা থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল আলিম অভিযুক্ত আসাদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে এসেছেন ।