সাকিবের পর এবার মাশরাফিকে নিয়ে মুখ খুললেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সম্প্রতি মাশরাফি বিন মুর্তজার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, মাশরাফি আমাদের আইডল ছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে তাকে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা ভবিষ্যতের খেলোয়াড়দের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

জুলাই আন্দোলনের অগ্রসেনানী আসিফ বলেন, কোনো চলমান খেলোয়াড়ের রাজনীতিতে জড়িত হওয়া উচিত নয়। তিনি আরও যোগ করেন, বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের সময় কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বলতে কোনো বিষয় ছিল না। নীতিনির্ধারকরা রাজনীতিতে জড়িত থাকতেন, খেলোয়াড়রাও। এটা পৃথিবীর কোথাও হয়তো দেখা যায় না, শুধু বাংলাদেশে সম্ভব।

সাকিব আল হাসান প্রসঙ্গেও তিনি মন্তব্য করেছেন। আসিফ জানান, গত বছর সাকিব তাকে জানিয়েছিলেন, তাকে ‘জোর করে’ মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের। কিছু বোর্ড কর্মকর্তা চাইছিলেন, সাকিব স্পষ্টভাবে জানাক যে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তবে সাকিব শেখ হাসিনাকে সমর্থন দেয়ার পর সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

আসিফ বলেন, ভালো পরিবেশ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে এবং জনগণের মধ্যে তিনি ধিকৃত হয়েছেন। সার্বিক দিক থেকে মনে হয়েছে, সাকিব আল হাসানের বাংলাদেশ দলে খেলা উচিত নয়।

এছাড়া, সাকিবের বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা চলমান। এ প্রসঙ্গে আসিফ মন্তব্য করেন, আপনি যদি ফৌজদারি মামলার আসামী হন, আমার এখতিয়ার নেই বলে বলার যে আপনি খেলতে আসবেন বা যাবেন। এটা আমার দায়িত্বও নয়।

