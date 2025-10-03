বেনাপোল পৌর যুবদল নেতা আসাদের পিতার অপারেশন সফল : খোঁজখবর নিলেন মফিকুল হাসান তৃপ্তি

মো: আনিছুর রহমান, বেনাপোল প্রতিনিধি:বেনাপোল পৌর যুবদলের সদস্য মোঃ সাইফুল ইসলাম আসাদের পিতা মো: মনিরুজ্জামান মনির গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় যশোর পপুলার মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড হসপিটালে সফলভাবে অপারেশন সম্পন্ন হয়।এসময় অসুস্থতার খোঁজখবর নিতে ছুটে যান শার্শার গণমানুষের নেতা, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক দপ্তরের সম্পাদক জননেতা মোঃ মফিকুল হাসান তৃপ্তি। তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে জানেন এবং রোগীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন।
তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও শার্শা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ ইমদাদুল হক ইমদা, বেনাপোল পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আশরাফুজ্জামান মির্জা, মোঃ জনি হায়দার এবং বিএনপি নেতা মোঃ জিয়াউর রহমান।
মফিকুল হাসান তৃপ্তি পরিবারকে মানসিক শক্তি যোগান এবং সবসময় পাশে থাকার আশ্বাস দেন।