গাজা অভিযান সীমিত করতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ

গাজা দখলের অভিযান সীমিত করার নির্দেশ দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। দেশটির রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত সামরিক রেডিও নেটওয়ার্ক ‘আর্মি রেডিও’ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
আর্মি রেডিওর সামরিক সংবাদদাতা দোরন কাদোশ এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে জানান, সেনাবাহিনীকে গাজায় সব ধরনের অভিযান ‘সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার’ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে শুধু ‘প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ’ নেওয়ার অনুমতি রয়েছে সেনাদের।
তিনি আরও জানান, এর অর্থ হচ্ছে—গাজা সিটি দখলের অভিযান আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। এটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বাস্তবায়নের প্রস্তুতির অংশ।
এ নির্দেশনার প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, শুক্রবার রাতে সেনাপ্রধান জেনারেল এয়াল জামির শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি বিশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভা করেছেন।
সেখানে তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী ‘জিম্মিদের মুক্তি ও ট্রাম্প পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে প্রস্তুতি জোরদারের নির্দেশ’ দেন।
এদিকে, মার্কিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে আংশিক সম্মতি জানিয়েছে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস। তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আরও আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে তারা।
এক বিবৃতিতে হামাস জানায়, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রস্তাবে থাকা বিনিময় সূত্র অনুযায়ী সব জীবিত ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিতে তারা সম্মত’তবে এজন্য বিনিময়ের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।
এর আগে রোববার (৫ অক্টোবর) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন সময় সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হামাসকে যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সময়সীমা দেন। এ সময়সীমা ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হামাসের পক্ষ থেকে এই আংশিক সম্মতির ঘোষণা আসে।
সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল