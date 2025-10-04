‘শাপলা’ নিয়ে এবার ইসির বিরুদ্ধে ‘স্বেচ্ছাচারিতার’ অভিযোগ সারজিসের

বক্তব্য রাখছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে মন্তব্য করেছেন যে, তাদের দলীয় প্রতীক ‘শাপলা’ বরাদ্দ না দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসি ‘স্বেচ্ছাচারিতা’ করছে।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাতে গাইবান্ধার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স হলরুমে আয়োজিত সাংগঠনিক আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
সারজিস আলম নিশ্চিত করে বলেন, এনসিপি’র নির্বাচনী প্রতীক শাপলাই হবে। তিনি দৃঢ়ভাবে জানান, শাপলা প্রতীক না দেওয়ায় নির্বাচন কমিশন যে মনোভাব দেখাচ্ছে, তা চরম স্বেচ্ছাচারিতার শামিল।
সাংগঠনিক বিস্তৃতির ওপর জোর দিয়ে এনসিপি’র মুখ্য সংগঠক বলেন, আমাদের প্রথম কাজ সাংগঠনিক বিস্তৃতি। দেশের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আমরা কমিটি গঠন করছি এবং সেই কারণে সব জায়গায় সাংগঠনিক সভা করা হচ্ছে।
তিনি দলের সাংগঠনিক লক্ষ্যমাত্রা স্পষ্ট করে জানান, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জেলা আহবায়ক কমিটি গঠন করা হবে এবং নভেম্বরের মধ্যে দেশের সকল কমিটি গঠনের কাজ শেষ করা হবে।
ছাত্রদল প্রসঙ্গে সারজিস আলম তীব্র সমালোচনা করেন। পঞ্চগড় জেলায় স্কুলপর্যায়ে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যায়ে ছাত্রদলের কমিটি দেওয়ার ঘটনাকে তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দা জানান এবং এনসিপি এই কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা দেয়।
তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এমন ধরনের অপরিণত রাজনীতির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্ম একটি ‘কলুষিত শিক্ষা ব্যবস্থায়’ বেড়ে উঠবে।
আলোচনা সভায় এসময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপি’র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক গোলাম মর্তুজা সেলিম, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী মোসলেম উদ্দীন, রাণীশংকৈল উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী শাহাজান বিশ্বাসসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।