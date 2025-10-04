যশোরে তৃণমূল জনপ্রতিনিধিদের সাথে অমিতের মতবিনিময়

যশোর সদর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে তৃণমূল জনপ্রতিনিধিদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১১টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমী অডিটোরিয়ামে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদার হোসেন খান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। প্রধান আলোচক ছিলেন খুলনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সংগঠনিক সম্পাদক জনাব অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।
বিএনপির বিভিন্ন স্তরের কয়েকশ’ জনপ্রতিনিধি এই সভায় অংশ গ্রহণ করেন। সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের কাছে বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা পৌঁছে দিতে নানা রকমের দিকনির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি ভোটার ও দলের কর্মী সমর্থকদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়।