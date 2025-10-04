খুলনা বিভাগে গুণী শিক্ষক–২০২৫ নির্বাচিত পারভীনা খাতুন

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

‘গুণী শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া–২০২৫’-এ খুলনা বিভাগের মাধ্যমিক (সাধারণ) শাখায় গুণী শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক পারভীনা খাতুন।

যশোরের মাঠচাকলা গ্রামে জন্ম নেওয়া পারভীনা খাতুনের পৈত্রিক নিবাস চৌগাছার পাতিবিলা হায়াতপুর গ্রামে। স্বামী মাহবুবুল হক রবির সহযোগিতায় শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করে তিনি বিএড, এমএড, পিজিটি ও এমফিলসহ বহু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
শৈশব থেকেই লেখালেখিতে অনুরাগী পারভীনা খাতুন শিক্ষকতা, সাহিত্য, নাট্যনির্দেশনা ও উপস্থাপনায় সমানভাবে দক্ষ। তাঁর রচিত নাটক খুকির স্বপ্ন, কোচিং বিড়ম্বনা, মোবাইল ছাড়ো বই ধরোসহ একাধিক নাটক বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন মঞ্চে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে দ্রোহ, চার স্বাদের চার নাটক, ১৯৭১ গণহত্যা যশোর উপশহর, আফরাঘাট ও ভায়না গণহত্যা ও ঘুরে দাঁড়াও।

শিক্ষকতা ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি যুক্ত আছেন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ গার্ল গাইড অ্যাসোসিয়েশন ও যশোর শিল্পকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে।

২০১৭ ও ২০২৩ সালে জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং শ্রেষ্ঠ গার্ল গাইড শিক্ষক নির্বাচিত হন তিনি। এবার খুলনা বিভাগের ‘গুণী শিক্ষক–২০২৫’ সম্মান অর্জনের মাধ্যমে তাঁর সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হলো নতুন পালক।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR