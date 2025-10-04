প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিলো ‘শক্তি’, রেড অ্যালার্ট জারি

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

আরব সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘শক্তি’ প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মহারাষ্ট্রে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি)।

শনিবার (৪ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো।

সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়, ঘূর্ণিঝড় ‘শক্তি’ মোকাবিলায় মহারাষ্ট্রে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। যারমধ্যে রয়েছে মুম্বাই, রাইগাদ এবং রত্নগিরি। আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত এ সতর্কতা জারি করা হয়।

দেশটির আবহাওয়া বিভাগ সর্বশেষ আপডেটে জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় শক্তি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে। এটির বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের বেশি। ঘূর্ণিঝড়টি গুজরাটের দরকা উপকূল থেকে ৪২০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে এবং ১৮ কিলোমিটার গতিতে এটি পশ্চিমদিকে সরছে। আগামী ৬ অক্টোবর এটি পূর্ব-উত্তরপূর্ব দিকে পুনরায় বাক নিয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

আবহাওয়া বিভাগ আরও জানায়, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সাগর উত্তাল থেকে অতি উত্তাল থাকতে পারে। এ কারণে আগামী ৮ অক্টোবর পর্যন্ত জেলেদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলীয় এলাকায় তাণ্ডব চালাতে পারে। একই সঙ্গে মহারাষ্ট্র, পূর্ব বিধর্ব এবং উত্তর কোনকানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। এতে করে সেখানকার নিম্নাঞ্চলগুলো বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হতে পারে।

আবহাওয়া বিভাগ বলেছে, আগামী ৬ অক্টোবরের পর ঘূর্ণিঝড়টি দুর্বল হয়ে গেলেও এটির প্রভাবে সৃষ্ট বাতাস ও বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই সেখানকার মানুষকে সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলার আহ্বান করা হয়েছে।

সূত্র: ডিএনএ ইন্ডিয়া

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR