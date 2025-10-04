বাগআঁচড়ায় চালকের চোঁখে ধুলো দিয়ে মটরভ্যান নিয়ে পালালো দুই যাত্রী’ চালকের আহাজারি!

বাগআঁচড়া (যশোর) প্রতিনিধি: যশোরের শার্শার বাগআঁচড়া বাজারে এক বৃদ্ধ চালককে দোকানে মালামাল কিনতে পাঠিয়ে মটরভ্যান নিয়ে পালিয়েছে দুই প্রতারক যাত্রী। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে বাগআঁচড়া বাজারের ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী ভ্যানচালক ইদ্রিস আলী (৭০) ঝিকরগাছা উপজেলার কুমরি গ্রামের মৃত সাকাতুল্লার ছেলে। এসময় অসহায় ওই চালকের আহাজারিতে বাজরের মানুষ স্পদ্ধ হয়ে যায়। অনেকে তার আহাজারির ভিডিও সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভ করলে তা মুহুর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়। স্থানীয়রা দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে অসহায় চালকের মটরভ্যানটি উদ্ধার করার দাবী জানান।
মটরভ্যান চালক ইদ্রিস আলী জানান, তিনি গরীব মানুষ এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। প্রতিদিনের ন্যায় শনিবার সকালেও ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিটের দিকে ভ্যান নিয়ে বাগআঁচড়া যাওয়ার পথে একটি মোটরসাইকেলে তিনজন এসে তাকে থামতে বলে, তারপর দুইজন ভ্যানের যাত্রী বেসে বাগআঁচড়া বাজারে আসে। বাজারের পুরাতন ফুলতলার ফাস্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের সামনে পৌঁছালে তাদের মধ্যে একজন তাকে একটি স্লিপ ও ২০০ টাকা দিয়ে ভিতরে একটি দোকান থেকে স্লিপের মালগুলো কিনে আনতে পাঠায়। পরে দোকান থেকে ফিরে এসে তিনি দেখে তার ভ্যান ও সঙ্গে যাওয়া ওই যাত্রীর কেউ নেই। এসময় তিনি ভ্যানটি হারিয়েছেন বুঝতে পেরে দিশাহারা হয়ে কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়ে আহাজারি করতে থাকে।
শার্শা থানাধীন বাগআঁচড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ শাহাদাত হোসেন জানান, মটরভ্যান চুরির বিষয়ে পুলিশকে কেউ কিছু জানাননি। তবে’ এসময় তিনি ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে চোর সনাক্তের ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস প্রদান করেন।