যশোরের ‘ভবদাহ পানিবন্দি মানুষের স্থায়ী সমস্যা সমাধানে ৮ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

যশোরের ‘ভবদাহ আমডাঙ্গা সংস্কার আন্দোলন’ পনিবন্দি মানুষের স্থায়ী সমস্যা সমাধানে ৮দফা দাবি বাস্তবায়নে সংবাদ সম্মেলন করেছে। শনিবার প্রেসক্লাব যশোরে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।
লিখিত বক্তব্যে আন্দোলন কমিটির সভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান মঞ্জুর রহমান লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছেন, মণিরামপুর, অভয়নগর ও কেশবপুর উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের মানুষ দীর্ঘ কয়েকযুগ ধরে পানি বন্দী হয়ে আছে। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কেউ কোনদিন কাজ করেনি। বিভিন্ন প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকার বরাদ্ধ নিয়ে লুটেপুটে খেয়েছে।
তিনি বলেন, ‘ভবদাহ আমডাঙ্গা সংস্কার আন্দোলন’ জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ৮দফা দাবি জানিয়েছে। যার মধ্যে ১৯২৭ সালরে ম্যাপ অনুযায়ী নদী ও ২৭ বিলসহ ভবদহ নদী সংযুক্ত বিলের খালের সীমানা পুনরুদ্ধার ও খনন। নিয়মিত ড্রেজিং এর ব্যবস্থা ও অপসারিত পলিমাটি দুরে ফেলতে হবে। ভবদহের সুইস গেট আধুনিকায়ন ও পাম্পিংএর মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে চলতি মৌসুমে ইরি ফসলের উপযোগি করতে হবে। ভবদহ সুইসগেটের সব গুলো ভল্ট উন্মুক্ত, আমডাঙ্গা খাল প্রশস্ত ও ভৈরব নদীর সাথে সংযোগ করে দিতে হবে। মুক্তেশ্বরী নদী থেকে ভবদহ হয়ে মধুখালি বারোহাড়ি তিন নদীর মোহনা পর্যন্ত নদী খনন করতে হবে। অপরিকল্পিত মৎস্য চাষ বন্ধ করতে হবে এবং টিআরএম প্রকল্পের দুর্নীতি রতদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
তিনি আরও বলেন, স্থায়ী জলাবদ্ধতায় ভুক্তভোগী জনসাধারণের জীবন যাত্রা মারাত্মক ভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার কবলে থাকায় কৃষি উৎপাদন পুরোমাত্রায় ধবংস হয়ে গেছে। কৃষির উপর নির্ভরশীল পরিবার গুলো আর্থিক ভাবে সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে পড়েছে। ইতোপূর্বে অপরিকল্পিত ড্রেজিং এর মাধ্যমে পলি অপসারণ করা হলেও বৃষ্টির পানিতে পুনরায় সেমাটি নদীতে এসে পড়েছে। টিআরএম প্রকল্পের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় জনসাধারন আসানুরূপ সুফল পায়নি। এমতাবস্হায় এলাকার জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী ভবদহ আমডাঙ্গা খাল সমস্যার আশু সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ভবদাহ আমডাঙ্গা সংস্কার আন্দোলনে সেক্রেটারি লিয়াকত আলী, সদস্য প্রশান্ত কুমার, অ্যাভোকেট ওজিউর রহমান, তাজমিনুর রহমান, হাবিবুর রহমান, আবু নছর, আবু তালহা, নজরুল ইসলাম, জগদিশ চন্দ্র , ইউনুচ আলী রেজাউল করিম প্রমুখ।