যশোরে স্বাস্থ্য সহকারীদের কর্মবিরতি পালিত

বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট এসোসিয়েশন ঘোষিত কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ছয় দফা দাবি আদায়ে যশোর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত স্বাস্থ্য সহকারীরা কর্মবিরতি পালন করছেন।
শনিবার সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত স্বাস্থ্য সহকারীরা সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচি অনুযায়ী তাদের এ কর্মবিরতি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত চলবে বলে জানা গেছে।
তাদের উত্থাপিত ছয় দফা দাবির মধ্যে রয়েছে নিয়োগবিধি সংশোধন, শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ও সমমান সংযোজন, ১৪তম গ্রেড প্রদান, ইন সার্ভিস ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৪তম গ্রেডে উন্নীতকরণ, টেকনিক্যাল পদমর্যাদা প্রদান এবং পদোন্নতিতে ধারাবাহিকভাবে উচ্চ গ্রেড প্রদান।
জানা গেছে, গত ১ অক্টোবর থেকে যশোর জেলাজুড়ে স্বাস্থ্য সহকারীরা কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষিত এই কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করছেন। এর আগে গত ৮ জুলাই একই দাবিতে তারা যশোর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছিলেন। তখন কর্তৃপক্ষ দুই মাসের মধ্যে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও বাস্তবায়ন না হওয়ায় পুনরায় কর্মবিরতিতে গেছেন তারা।