যশোরে গাজাগামী মানবিক ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ ও বিক্ষোভ

গাজাগামী মানবিক ফ্লোটিলায় দখলদার ইসরায়েলের হামলা ও বাধার প্রতিবাদে যশোরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেল পৌনে পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত শহরের দড়াটানা ভৈরব চত্বরে “জুলাইকণ্ঠ বাংলাদেশ” ব্যানারে আয়োজিত এ সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।
সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন সাবেক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র সমন্বয়ক রাশেদ খান। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। উপস্থিত সংগঠনের মধ্যে ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ, প্রাচ্য সংঘ, জাতীয় যুব শক্তি ও জাতীয় নাগরিক পার্টি।
সমাবেশে বক্তব্য দেন জাগপা যশোর জেলা শাখার প্রেসিডিয়াম সদস্য ও খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়ক নিজাম উদ্দিন অমিত, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের জেলা সংগঠক কমরেড তসলিম-উর-রহমান, প্রাচ্য সংঘের প্রতিষ্ঠাতা বেনজিন খান, জাতীয় যুব শক্তির আহ্বায়ক ইমদাদুল ইসলাম এবং নাগরিক পার্টির জেলা সভাপতি নুরুজ্জামান প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, গ্লোবাল সামিট ফ্লোটিলায় মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকরা গাজায় খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইসরায়েলি বাহিনী সেই সহায়তা বহনকারী জাহাজে হামলা চালিয়ে মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ করেছে। বক্তারা বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর নীরবতার তীব্র সমালোচনা করেন।
তাঁরা বলেন, “ইসরায়েল একটি আগ্রাসী রাষ্ট্র, যারা মানবতা ও ধর্মের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা রাখে না। তারা গাজাকে ধ্বংস করে ফিলিস্তিনি জনগণকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়।” বক্তারা জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান, এ ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের।
সমাবেশ শেষে অংশগ্রহণকারীরা দড়াটানা ভৈরব চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। এ সময় তারা “আমেরিকা নিপাত যাক, প্যালেস্টাইন মুক্তি পাক” ও “ইসরায়েলের দুই গালে—জুতা মারো তালে তালে”সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।