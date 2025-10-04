খুলনা বিভাগীয় তায়কোয়ানডো ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে প্রধান অতিথি মেজর জেনারেল হাবিব উল্লাহ

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উপলক্ষে বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের উদ্যোগে খুলনা বিভাগীয় তায়কোয়ানডো ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর বিকেল ৪টা ২০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিট পর্যন্ত যশোর জেলা জিমনেশিয়ামে এ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের সভাপতি বিএ-৪১১৯ মেজর জেনারেল মোঃ হাবিব-উল্লাহ SGP, SPP, NDC, AFWC, PSC। তিনি খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ ও সৃজনশীল পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মোঃ ফিরোজ সরকার, বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ হাসানুজ্জামান খান বাবলু, জেলা ক্রীড়া অফিসার ও এডহক কমিটির সদস্য সচিব মোঃ খালিদ জাহাঙ্গীর এবং সদস্য মোহাম্মদ শফিকউজ্জামান প্রমুখ।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন যশোরের জেলা প্রশাসক আজহারুল ইসলাম।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেন। খেলোয়াড়, কর্মকর্তাসহ অতিথিদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে যশোর জেলা জিমনেশিয়াম প্রাঙ্গণ ছিল উচ্ছ্বাস ও উৎসাহে ভরপুর।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR