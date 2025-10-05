তোফায়েল আহমেদের অবস্থা সংকটাপন্ন

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের অবস্থা সংকটপন্ন। তিনি এখন রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে আইসিইউতে আছেন।
শনিবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে তার প্রেসার পালস কমে যায়। তবে তিনি জীবিত আছেন বলে বাংলানিউজকে জানিয়েছেন তোফায়েল আহমেদের মেয়ে তাসলিমা আহমেদ মুন্নীর স্বামী ডা. তৌহিদুর রহমান তুহিন।
তোফায়েল আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছেন৷ একপর্যায়ে তিনি চলাচলের ক্ষমতা ও বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি গত কয়েক বছর ধরে হুইল চেয়ারে চলাচল করছেন। গত কয়েক মাস ধরে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কয়েকদিন আগে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।