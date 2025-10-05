যশোরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫ উদযাপিত

যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে যশোর জেলা প্রশাসন ও যশোর জেলা শিক্ষা পরিবার আয়োজিত বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫ উদযাপন করা হয়েছে।

রোববার সকাল ১০টায় যশোরের জেলা প্রশাসক আজাহারুল ইসলাম এর নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়। র‌্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে যশোর জেলা স্কুল অডিটোরিয়ামে এসে শেষ হয়। সেখানে শুরু হয় আলোচনা সভা।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যশোর জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মাহফুজুল হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক আজাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব মাসুম বিল্লাহ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন— অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল হান্নান, আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসিম রেজা, শিক্ষা কর্মচারী ঐক্য জোট যশোর জেলা শাখার সভাপতি মকবুল হোসেন।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষক মর্যাদা রক্ষা, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, সমাজ গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা সর্বাধিক এবং তাদের সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।

