যশোরে পরিবহন ড্রাইভারকে মারধরের অভিযোগ, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

যশোর বেনাপোল সড়কের শার্শা উপজেলার আমড়াখালী বিজিবি চেকপোস্টে সোহাগ পরিবহনের এক বাস ড্রাইভারকে বিজিবি সদস্য কর্তৃক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি রোববার বেলা পৌনে বারোটার দিকে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বেনাপোল থেকে ঢাকাগামী একটি সোহাগ পরিবহন বাস আমড়াখালী চেকপোস্টে পৌঁছালে বিজিবির তল্লাশির সময় দায়িত্বরত এক সদস্য বাসের ড্রাইভার মো.অপুকে গাড়ি কিছুক্ষণ পাশে দাঁড় করিয়ে রাখতে বলেন। এ সময় ড্রাইভার অপু অপেক্ষায় বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন,“আপনি আমাকে যেতে দিন না হলে সড়কে গাড়ির দীর্ঘ লাইন পড়ে যাচ্ছে। আপনি আপনার কাজটা করেন, আমাকে আমার কাজটা করতে দিন।”
এ নিয়ে দু’জনের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয় এবং একপর্যায়ে বিজিবি সদস্য ড্রাইভারের জামার কলার ধরে টেনে গাড়ি থেকে নিচে নামিয়ে আনেন বলে অভিযোগ ওঠে।
ঘটনার পর ক্ষুব্ধ ড্রাইভার অপু রাস্তার মাঝে বাসটি দাঁড় করিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য পরিবহন শ্রমিকরাও বিক্ষোভে যোগ দেন। ফলে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নাভারণ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার ও শার্শা থানার অফিসার ইনচার্জ ঘটনাস্থলে আব্দুল আলিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে আলোচনা শেষে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এ বিষয়ে কথা হয় নাভারন হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ রোকনুজ্জামানের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়েছে যানবাহন চলাচল শুরু করেছে।
বিজিবির চেকপোষ্টের কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন বিষয়টা মীমাংসা হয়ে গেছে।