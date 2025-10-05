সংসদ নির্বাচনের দিনই জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট হতে পারে: সালাহউদ্দিন

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সংসদ নির্বাচনের দিনই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য গণভোট নেওয়া যেতে পারে।
রোববার (৫ অক্টোবর) জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এসব কথা বলেন।
এ সময় সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোটে কোনো বাধা নেই এবং সনদে কী থাকবে তা জনগণের কাছে উন্মুক্ত থাকবে। এই জনমতই চূড়ান্ত হবে এবং আগামী সংসদ গণভোটের ফলাফল মেনে চলবে।
তিনি আরও জানান, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ফাইনাল স্টেজে আমরা পৌঁছেছি। মোটামুটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং অংশগ্রহণকারীরা একমত হয়েছেন।
তিনি উল্লেখ করেন, এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ অধ্যাদেশ জারি করা যেতে পারে।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, নোট অব ডিসেন্ট থাকা বিষয়গুলি দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়া, ১০৬ অনুচ্ছেদের আওতায় বিচার বিভাগের পরামর্শ নেওয়ার দাবি থেকে বিএনপি সরে এসেছে এবং এখন তারা জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ নামে অধ্যাদেশ জারি করার পর গণভোটের পক্ষে বলেও জানিয়েছেন বিএনপির এই নেতা।