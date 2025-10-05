যশোরে ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরে নির্মাণাধীন নয়তলা ভবন থেকে পড়ে সাজ্জাদ হোসেন (২৮) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে শহরের খড়কি রূপকথা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাজ্জাদ হোসেন যশোর সদর উপজেলার দেয়াড়া ইউনিয়নের মঠবাড়ি গ্রামের আজগর হোসেনের ছেলে। তিনি’একসেনচিউর নীলাচল টাওয়ার’ নামে একটি ভবনে রড মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করছিলেন।

সহকর্মীরা জানান, কাজ করার সময় অসাবধানবশত তিনি ভবনের উপরের তলা থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর নির্মাণস্থলে কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
এ প্রসঙ্গে যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ইন্সপেক্টর তদন্ত কাজী বাবুল হোসেন বলেছেন বলেছেন,এঘটনায় থানায় একটি সাধারন অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের অপেক্ষায় হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

