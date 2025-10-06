নোয়াপাড়ার গাজীপুরে চলছে জমজমাট জুয়ার আসর

যশোরের নওয়াড়াপাড়া পৌরসভার আট নং ওয়ার্ডের গাজীপুর তরুণ সংঘের পাশে বসছে প্রতিদিন চলছে জমজমাট জুয়ার আসর। এখানে প্রতি রাতে লাখ লাখ টাকা হাতবদল হচ্ছে। এতে ধ্বংস হচ্ছে যুব সমাজ। স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির সহায়তায় জুয়ার আসর চলার কারণে ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না।
এদিকে, জুয়ার আসর নিয়ন্ত্রণ নিতে বিএনপির দুটি গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান করছে। যে কোন সময় এই দুই গ্রুপের মধ্যে ঘটতে পারে অপ্রীতিকর ঘটনা। হতে পারে খুন খারাবি।
তবে, বিএনপির একটি পক্ষ দাবি করেছে, এসব জুয়াড়ি ও আওয়ামী পেতাত্মাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে বিএনপি থেকে সাধারণ মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। দল যদি এদের বিরুদ্ধে এখনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপির অবস্থা ভয়াবহ হবে।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, নোয়াপাড়া পৌরসভার আট নং ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিন্টু খা ওরফে চিটার মিন্টু, ওরফে দালাল মিন্টু, ওরফে পুলিশের সোর্স মিন্টু এবং সাবেক পৌর মেয়র সুশান্ত দাস শান্তর বর্ডিগার্ড দেলোয়ার হোসেন ওরফে দেলোর নেতৃত্বে প্রতিদিন রাত আট টা থেকে ভোর রাত পর্যান্ত গাজীপুর তরুণ সংঘের পাশের বাগানে জমজমাট জুয়ার আসর বসছে। এই জুয়ার আসরে জুয়াড়িদের আনা-নেওয়ার জন্য আট থেকে ১০ টি গাড়ী রিজার্ভ রাখা হয়েছে। এরমধ্যে খুলনা থেকে একটি, যশোর থেকে দুইটি, চুয়াডাঙ্গা থেকে একটি, মণিরামপুর থেকে দুটি, ডুমরিয়া থেকে একটি ও নড়াইল থেকে একটি মাইক্রোবাস রিজার্ভ রাখা হয়েছে। এসব রিজার্ভ মাইক্রেবাস জুয়াড়িদের আনা নেওয়া করে থাকে।
সূত্র জানায়, বিগত পতিত ফ্যাস্টিট শেখ হাসিনার সময় মিন্টু খা ওরফে চিটার মিন্টু, ওরফে দালাল মিন্টু, ওরফে পুলিশের সোর্স মিন্টু এবং নওয়াপাড়া পৌরসভার সাবেক পৌর মেয়র সুশান্ত দাস শান্তর বর্ডিগার্ড দেলোয়ার হোসেন ওরফে দেলো আট নং ওয়ার্ডে সন্ত্রাসের রাম রাজত্ব কায়েম করে। সেময় বিএনপির নেতাকর্মীদেরকে গ্রেফতার করানো, তাদেরকে থানা ও ফাঁড়িতে ডেকে এনে নির্যাতন, মোটা অংকের চাঁদা দাবি, এলাকায় মাদক বিক্রিসহ নানা অপকর্ম চালিয়েছে। হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় বিএনপি নেতাদের সাথে আঁতাত করে এলাকায় থেকে যায় মিন্টু, দেলো ও সাবেক পৌর মেয়র শান্ত। এখানো সুশান্ত দাস শান্ত এলাকায় প্রকাশ্যে চলাফেরা করেছে। এনিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। দুর্বত্ত সুশান্ত দাস শান্ত বিএনপির কতিপয় নেতার আশ্রয়ে এখনো ঘোরাফেরা করছে। সেই ভাবেই মিন্টু খা ও দেলো তাদের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। মিন্টু খা ও দেলো বিএনপি নেতাদের অর্থের লোভ দেখিয়ে জুয়ার আসর চালু করেছে।
এদিকে, জুয়ার আসর চালু হওয়ায় এলাকার আইন শৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
সূত্র জানায়, স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির আইসি ও টু আইসি প্রতিরাতে এখান থেকে মোটা অংকের উপরি নিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উপরি আয়ে সন্তুষ্ট এই দুই পুলিশ কর্তাকে ম্যানেজ করে এখানে চলছে জুয়ার আসর।
তবে আইসি সনজিৎ কুমার জানান, আমি ছুটিতে ছিলাম। আজ রাতে জুয়ার আসর বসলে গুড়িয়ে দেওয়া হবে। দুপুরে মিন্টু খার ভাইকে গ্রেফতার করার জন্য অভিযান চালানো হয়েছে। ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম, পায়নি। ওখানে সেলিম আছে ও খুব খারাপ লোক। আমি এসব জুয়াবাজি, খারাপ কাজ পচ্ছন্দ করি না। আমার এলাকায় কেউ এসব করবে তা হতে দেওয়া হবে না।
স্থানীয় বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি জানান, গাজীপুর গ্রাম বর্তমানে জুয়ার আসরের স্থানে পরিণত হয়েছে। বহিরাগত চোরাকারবারি, মাদকসেবি ও জুয়াড়িদের আনাগোনায় এলাকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জুয়া খেলে নিঃস্ব হয়ে অনেকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন।
আরও একজন স্থানীয় বাসিন্দা আশরাফ গাজী বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই গাজীপুরে এ জুয়ার আসর বসছে। প্রতিবাদ করলে স্থানীয়দের মারধরের শিকার হতে হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পুলিশ সব জানলেও কোনো সমাধান হয় না। উল্টো পুলিশ এসব জুয়াড়িদের পাহারা দিয়ে থাকে। তিনি প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, একটি গোপন অনুসন্ধান চালালেই এই জুয়ার আসরের সত্যতা মিলবে।
শহিদুল গাজী নামে এক ব্যক্তি বলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবক থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যোগ দেন জুয়ার আড্ডায়। জুয়া খেলার পাশাপাশি চলে রাতভর মাদকসেবন। এসব পেশাদার জুয়াড়িদের মাধ্যমে নানাভাবে হয়রানীর শিকার হচ্ছে এলাকার মানুষ। এ সমস্ত অনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। নওয়াপাড়া পৌর এলাকার জুয়াড়িরা জুয়া ও মাদকের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে মা-বাবাকে নির্যাতন ও চুরি করছে। অনেকে প্রতিবাদ করেও মিলছে না কোনো প্রতিকার।
সূত্র জানায়, জুয়ার আসর নিয়ন্ত্রণ নিতে স্থানীয় বিএনপির টুকু ও তার ভাই রাজু (টুকু-রাজু) গ্রুপ ও শামীম-মিন্টু খা মিলে গ্রুপ তৈরি করেছে। এই দুই গ্রুপ এখন মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিএনপি নেতা টুকু বলেন, আমি তেমন কিছু জানি না। আপনি রাজুর সাথে কথা বলেন। গাজীপুরে কি হয় না হয় আমি জানি না। এখন সারের সিজন শুরু হয়েছে, আমি এখন তেমন কোন খবর রাখি না।
কথা হয় মিন্টু খা’র সাথে। তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, আমি কোন জুয়ার বোর্ড চালায় না। ওখানে জুয়ার বোর্ড চালায় সেলিম। আপনি সেলিমের সাথে কথা বলেন। আমি মাঝে মধ্যে খেলতে যায়। সেলিম জুয়ার বোর্ড চালায়। পুলিশ, সাংবাদিক, স্থানীয় নেতা সকলকে ম্যানেজ করে বোর্ড চালায়। আমি আপনার ফোন নম্বর সেলিমের কাছে দিয়ে দিচ্ছি। সেলিম আপনার ফোন দেবে।
এরপর ০১৯১১৫৩৩৩৬৫ নম্বর থেকে ফোন দিয়ে নিজেকে সেলিম পরিচয় দিয়ে জানায়, কে বলছেন ? সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে তিনি জানান, আমরা এখানে কোন বোর্ড চালায় না।
মিন্টু খা তো বললো এখানে বোর্ড চলে এ কথা বলার সাথে সাথে বলেন, একদিন চালায়, তো ছয় দিন বন্ধ থাকে। এরপর বলেন, আমরা নওয়াপাড়ার পুলিশ, সাংবাদিক, স্থানীয় নেতা সকলকে টাকা দিয়ে বোর্ড চলে। সবাই আমাদের কাছ থেকে টাকা নেয়। আমরা সব ম্যানেজ করে বোর্ড চালায়।
এ ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির আইসি সনজিৎ কুমার বলেন, সেলিম কুব খারাপ লোক। ওকে ধরার জন্য আমার টিম রেডি আছে। আমি ছুটিতে ছিলাম। যে কারণে কয়েক দিন কি হয়েছে আমি জানি না। আজ থেকে আমার এলাকায় কোন খারাপ কাজ হবে না।