মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির কাছে নব নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের পরিচয় পত্র পেশ

মোঃ রবিউল আলম মালদ্বীপ থেকে : নব নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ডঃ মোঃ নাজমুল ইসলাম মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মুহাম্মদ মুইজ্জুর কাছে তার পরিচয় পত্র পেশ করেছেন।
রোববার (৫ অক্টোবর ২০২৫) বিকেলে রাজধানীর মালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে মর্যাদাপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ডঃ মোঃ নাজমুল ইসলাম মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মুহাম্মদ মুইজ্জুর কাছে তার কুটনৈতিক দায়িত্ব উপস্থাপন করেন এ সময় মালদ্বীপের জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর গার্ড অফ অনারের মাধ্যমে রিপাবলিক স্কয়ার থেকে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
বৈঠকে দু’দেশের মধ্যে বিদ্যমান মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহাসিক বন্ধ্যত্বের সম্পর্কের প্রশংসা করেন।
বৈঠকে দু’দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, আস্থা, সহায়তা, বন্ধ্যত্বের মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে গভীর ভাবে কার্যকর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
বৈঠকে দু’দেশের মধ্যে কৃষি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উচ্চ শিক্ষা, শ্রমবাজার সহ বানিজ্য বিনোয়োগের মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে দ্বি পাক্ষিক সহযোগিতার কথা তুলে ধরেন।
উভয় পক্ষই দু’দেশের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষে সম্পর্কের নতুন উচ্চ মাত্রায় উন্নীত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।