যহোমেকহা নবগঠিত ম্যানেজিং কমিটির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

যশোর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নবগঠিত ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক আজাহারুল ইসলামকে আজ নবগঠিত সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।
নবগঠিত ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ডা. এস এম আব্দুল্লাহ , শেখ রাশেদ আব্বাস রাজ, শেখ রকিবুল ইসলাম, সাইফুল্লাহ খালেদসহ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
এসময় জেলা প্রশাসক আজহারুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন কলেজটি বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিলো। নতুন কমিটি হোমিও শিক্ষা ও চিকিৎসায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নতুন কমিটিকে গতিশীল ভূমিকা রাখার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন।
সেই সাথে দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই যশোর হোমিও কলেজকে আদর্শ কলেজ রুপে রুপান্তিত করার জন্য নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান।
সেই সাথে হাসপাতালটিকে আরো সুন্দর চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সকলকে গঠনমূলক পরামর্শ দেন।