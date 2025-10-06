ঝিনাইদহে আ’লীগ নেতাসহ তিন জন কারাগারে

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি-ঝিনাইদহ জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক রানা হামিদ ও হরিণাকুন্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেনসহ তিন জনের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো আদেশ দিয়েছে আদালত।
সোমবার দুপুরে তারা হরিণাকুন্ডু ও কালীগঞ্জ আমলি আদালতে শিবির কর্মী হত্যা, বিএনপি অফিস ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগসহ চারটি পৃথক মামলায় জামিন নিতে গেলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন নামঞ্জুর করে গারাগারে পাঠানো আদেশ দেন।
কোর্ট ইন্সপেক্টর মুক্তার হোসেন খবর নিশ্চত করে জানান, হরিণাকুন্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেন, ঝিনাইদহ জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক রানা হামিদ এবং আ’লীগ কর্মী রাকিবুল ইসলাম আদালতে আত্মসমর্পন করেন।
তিনি আরো জানান, হরিণাকুন্ডু আমলি আদালতের বিচারক রুমানা আফরোজ ও কালীগঞ্জ আমলি আদালতের বিচারক ওয়াজিদুর রহমান হত্যাসহ পৃথক চারটি মামলায় তাদের জামিন নামঞ্জুর করে গারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।