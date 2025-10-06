বজ্রপাত নিরোধে চৌগাছা ব্লাড ফাউন্ডেশনের তালবীজ রোপণ কর্মসূচি

শ্যামল দত্ত চৌগাছা(যশোর) প্রতিনিধি: বজ্রপাত প্রতিরোধে প্রাকৃতিক সুরক্ষা গড়ে তোলা এবং সড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে চৌগাছা ব্লাড ফাউন্ডেশন তালবীজ রোপণ কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল থেকে বাথানগাছি বটতলা থেকে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার রাস্তার দুই পাশে এবং নারায়নপুর ইউনিয়নের চাঁদপাড়া বাজার রোডের ৫০০ মিটার এলাকায় তালবীজ রোপণ করা হয়।
সবুজ পৃথিবী নতুন প্রজন্মের কাছে উপহার হিসেবে রেখে যাওয়ার প্রত্যয়ে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চৌগাছা ব্লাড ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জান্নাতুল নাঈম, সভাপতি তানজিল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক তসলিম মিয়া, দপ্তর সম্পাদক আব্দুর রহিম, রক্ত বিষয়ক সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মারুফ হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য আসিফ, রাকিবুল ইসলাম রাকিব, রকি রহমান, রকিবুল ইসলাম রকি, সাকিব ও নাহিদ ইসলামসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।
এ সময় উদ্বোধনী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। এছাড়া বাথানগাছি যুব সংঘ ব্লাড ফাউন্ডেশন, স্থানীয় যুবসমাজ ও এলাকাবাসীরাও তালবীজ রোপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।